Медики назвали причину толерантного ставлення підлітків до алкоголю

Це з'ясували медики з Бостонського університету, які опублікували статтю з результатами дослідження в Journal of Studies on Alcohol & Drugs.

Автори роботи провели анкетування понад тисячі підлітків (з 13 до 20 років), які вживають алкоголь. Респонденти відповіли на питання, чи дивилися вони за останній місяць якісь популярні телевізійні шоу, в яких рекламувався алкоголь.

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Вчені встановили, що ті, хто не стикався з телевізійної демонстрацією спиртного, вживали близько 14 порцій алкоголю на місяць. Однак, якщо підліток часто дивився рекламу певного бренду, то кількість порцій відповідного спиртного напою збільшувалася до декількох сотень.

Було також виявлено, що учасники дослідження вживали напої понад 60 торговельних марок, кожна з яких рекламувалася по телебаченню.

За словами вчених, отримані результати можуть допомогти в розробці нових рекомендацій із запобігання алкоголізму в ранньому віці. Зокрема, неповнолітнім радять проводити перед екраном (телевізора, комп'ютера або смартфона) обмежену кількість годин.