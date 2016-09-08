У горах Словаччини розбився вертоліт швидкої медичної допомоги

Вертоліт швидкої медичної допомоги розбився сьогодні вночі, в гірському районі Словаччини, неподалік від міста Банська-Бистриця, пише Novinky.cz.

Загинули 50-річний пілот, 46-річна лікарка, 32-річний фельдшер і пацієнт.

Як повідомляється, вертоліт був викликаний, щоб доставити в лікарню чоловіка, який пошкодив ногу під час вечірньої прогулянки. Після того, як машина піднялася в повітря, зв'язок з нею обірвався.

До місця НП вирушили рятувальники, поліцейські та пожежники. До ранку були виявлені тіла загиблих і останки вертольота.