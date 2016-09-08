ВООЗ опублікувала нові рекомендації щодо профілактики статевої передачі вірусу Зіку

Жителям країн, в яких немає вогнищ інфекції, експерти ВООЗ рекомендують використовувати презервативи під час статевих контактів протягом 6 місяців після повернення з ендемічних регіонів. У попередній версії рекомендацій період профілактики становив усього 8 тижнів.

Парам, які планують народження дитини, рекомендується відкласти вагітність не менше ніж на 6 місяців з моменту можливого зараження одного з партнерів. При статевих контактах вагітних жінок з чоловіками, які могли бути інфіковані, рекомендується використовувати презервативи протягом усього періоду вагітності.

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Нові вимоги до профілактики інфекції засновані на аналізі випадків передачі вірусу Зіку статевим від безсимптомних носіїв-чоловіків жінкам, від жінки з симптомами інфекції статевого партнера-чоловіка, а також на новій оцінці термінів збереження вірусних частинок в спермі інфікованих чоловіків. Зокрема, деякий час тому був описаний випадок, коли збудник визначався в спермі переніс захворювання чоловіка протягом 188 днів після появи симптомів захворювання.

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Основна небезпека передачі вірусу Зіку статевим шляхом полягає в тому, що у випадку зараження жінок на ранніх термінах вагітності інфекція може викликати розвиток мікроцефалії плода. Випадки передачі вірусу Зіку статевим шляхом відзначені у 11 країнах, крім того, до початку 2016 року вперше був задокументований випадок зараження чоловіки в результаті гомосексуального контакту з інфікованим партнером.