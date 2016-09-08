Вчені пояснили протиракову дію аспірину

Таким чином, вчені довели існування нових властивостей лікарського препарату. Про наукову роботу розповідає видання EurekAlert!

Дослідники вивчили мережу генів, які активуються при дії ацетилсаліцилової кислоти. Цю мережу вони назвали відповідною сигнатурою на аспірин (aspirin response signature). Зокрема, вчених цікавила ДНК, пов'язана з ризиком серцевого нападу і функціями тромбоцитів — клітин, що визначають згортання крові.

Читайте такожАспірин ефективний при вторинній профілактиці інсульту

Встановлено, що аспірин має безпосередній вплив на ген, який відповідає за синтез одного з регуляторних білків. Останній, як було показано раніше, впливає на активність тромбоцитів і пригнічує ріст пухлин в товстій кишці.

Інші властивості ацетилсаліцилової кислоти, зняття болю і вплив на згортання крові, забезпечуються впливом препарату на циклооксигеназу-1— фермент, який бере участь у запальних процесах.