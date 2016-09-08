Учені США навчилися "відключати" в мозку алкогольну залежність

За інформацією ВООЗ, у світі щороку понад 3 мільйонів осіб вмирають через наслідки вживання алкоголю. Алкоголь викликає залежність, яка змушує людей пити ще і ще, навіть якщо вони цього не хочуть. Вчені з Дослідницького інституту Скріппса в Каліфорнії (The Scripps Research Institute) знайшли спосіб розірвати це замкнене коло. Неодноразові експерименти на щурах підтвердили, що метод дійсно працює.

Автори дослідження Олів'є Джордж (Olivier George) та Джордано де Гульєльмо (Giordano de Guglielmo) базувалися на попередніх наукових дослідженнях, в результаті яких було виявлено, що часте вживання алкоголю активує певні нейрони мозку. Чим частіше людина п'є, тим інтенсивніше працюють ці нейрони, створюючи певну послідовність, яка, у свою чергу, «включається» кожен раз при вживанні алкоголю. Фактично мозок вибудовує трасу «алкоголь — нагорода».

Читайте такожВідкрилась третя в світі клініка з лікування "залежності від фейсбуку"У новій роботі вчені спробували з'ясувати, чи є можливість вплинути на ці конкретні нейрони яким-небудь чином. Вони проводили досліди на щурах, у яких була алкогольна залежність. Подібним чином, на думку доцента Джорджа і аспіранта де Гульєльмо, формуються зв'язки і в людському мозку. Спершу співробітники Дослідницького інституту Скріппса виділили спеціальний білок, який служив маркером для активних в результаті споживання алкоголю нейронів. Потім щурам ввели препарат певного складу, який мав подіяти лише на ті нейрони, які були відзначені білковою міткою. Це спрацювало — нав'язливе прагнення тварин до алкоголю зникло, і така ситуація зберігалася. Олів'є Джордж прокоментував, що ніколи не бачив, щоб ремісія тривала кілька тижнів, і додав, що він і його колега спочатку не були впевнені, що їх досвід вдався. Однак повторні експерименти пройшли точно так само — кожен раз щури позбавлялися залежності повністю, за словами вченого, «як ніби вони забували, що були залежні».

Читайте такожВчені США назвали шлюб порятунком від алкоголізмуПри цьому щури продовжували з задоволенням пити просту воду з цукром, що означало, що вплив дійсно був точковим і торкнувся тільки нейронів, які відповідають за залежність від алкоголю. Крім того, у тварин не спостерігалося ніякого синдрому відміни, який може бути виражений, наприклад, у вигляді тремтіння. Ще один цікавий факт — у щурів, які страждали залежністю від алкоголю, і не страждали нею, ліки працювало по-різному — точніше, працювали тільки в першій групі, маючи у другій мінімальний ефект.

На наступній стадії дослідження вчені планують визначити, яким чином можна перенести успішний досвід усунення залежності на людей.