Британські експерти заявляють, що діти стали частіше думати про суїцид

Про самогубство думають навіть ті, хто ще не досяг підліткового віку — юним співрозмовникам ледь виповнилося 10 років, пише Медпортал. Постійний вплив соціальних мереж, неспокійне життя вдома, домашнє насильство і проблеми в школі — ось основні причини, які спонукають дітей думати про те, що вони нікому не потрібні, і краще б їх не було.

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В 2015-2016 роках фахівці гарячої лінії провели понад 300 тисяч розмов. За 12 місяців майже 20 тисяч дітей (5 років тому їх було менше 9 тисяч) подзвонили, щоб отримати консультацію або просто поспілкуватися. У 6 випадках з 7 це були дівчатка, і найчастіше — дівчатка у віці 12-15 років. Один 13-річний підліток поділився: «Я відчуваю себе ніким, я нікому не потрібен і нічого ні для кого не значу». 15-річна дівчинка розповіла: «У мене скоро іспити, і ми з моєю сім'єю постійно про це сперечаємося. Я не знаю, як з цим впоратися, думаю про суїцид і вже спланувала, як це зробити. Зараз я ріжу себе, і це допомагає, але кожен поріз виходить глибше попередніх, і я боюся, що одного разу вони стануть занадто глибокими».

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Естер Ранцен (Esther Rantzen), директор гарячої лінії, прокоментувала, що її дуже турбує кількість дітей, які відчувають себе настільки нещасними, що вирішують розлучитися з життям. У своєму річному звіті фахівці її організації розповіли, що в середньому в день лінія приймає понад 50 дзвінків — і 6 з них доводиться терміново передавати до служби швидкого реагування, настільки вони лякаючі. Естер Ранцен додала, що дорослим необхідно задуматися про те, чому зараз діти відчувають себе настільки самотніми і нещасними, що вони змушені кричати про допомогу.