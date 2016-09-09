Надлишок гормонів щитовидної залози може призвести до зупинки серця - дослідження

Люди з підвищеними (навіть незначно) рівнями гормонів щитовидної залози ризикують померти від раптової зупинки серця. Це показало нове дослідження, проведене фахівцями з Університету Еразма. Дослідники проаналізували дані понад 10000 осіб, пише meddaily.ru з посиланням на UPI.com.

Вчені виявили: серед людей з рівнями гормонів щитовидної залози на верхній межі норми раптова серцева смерть (РСС) зустрічалася у 2,5 разу частіше в порівнянні з тими, у кого рівні цих гормонів були на нижній межі норми. Крім того, ймовірність РСС протягом 10 років у добровольців з високими рівнями гормонів щитовидної залози виявилася в 4 рази більшою, ніж у учасників з низькими рівнями (приблизно 4% проти 1%).

Читайте такожФторування води погіршує роботу щитовидної залозиФахівці врахували фактори, які могли вплинути на результати, включаючи рівень холестерину і кров'яний тиск. Вони прийшли до висновку, що сам надлишок гормонів порушує роботу серця. Тим не менш, необхідні подальші дослідження. Причиною надлишку гормонів щитовидної залози найчастіше є її гіперфункція. Однак рівень гормонів також може зростати при прийомі великої кількості ліків.