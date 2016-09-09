Учені винайшли новий спосіб повернути рухливість паралізованій руці

Медики США значно поліпшили рухливість руки пацієнта, яка раніше була паралізована. Результати цього дослідження опубліковані в журналі Stroke, а коротко про нього повідомляє видання EurekAlert!

Лікарі дозволили хворому брати участь у самому процесі стимуляції. Для цього вони одягли на здорову руку рукавичку з датчиками. Це дозволило контролювати прилад на паралізованій кінцівці.

Цим нововведенням медики вдосконалювали процедуру стандартної електричної терапії за допомогою міостимулятора — електродів, які прикладають до м'язів і змушують їх скорочуватися під дією електричного струму.

Читайте такожАспірин ефективний при вторинній профілактиці інсульту

Вчені використовували новий метод електростимуляції в терапії 80 пацієнтів після інсульту. Інсульт у них стався шість і більше місяців тому. Протягом 3 місяців 40 осіб отримували додаткову рукавичку, тоді як інші обходилися стандартною терапією. Електростимуляція використовувалася двома групами вчених протягом тижня 10 годин ідома і трьох годин в присутності лікаря в лабораторії.

До і після терапії рухливість рук вимірювалася. Нова терапія показала значно кращі результати, ніж стандартна. Рухливість рук при використанні нового методу покращилася у 97% пацієнтів.