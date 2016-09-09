В Індії через аномальну спеку загинули понад 720 осіб
14:30, 09 вересня 2016Зарубіжні новини
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Через екстремальну спеку в індійському штаті Андхра-Прадеш за останні чотири місяці загинули 723 людини.
REUTERS
Про це повідомляє India Live Today.
Найбільшу кількість загиблих зафіксовано в окрузі Читтур - 238.
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Наголошується, що минулого року через спеку в Індії загинули 1369 осіб.
Місцева влада розробила комплекс заходів з надання допомоги постраждалим, а також розгорнула інформаційну кампанію, спрямовану на ознайомлення населення з правилами поведінки під час сильної спеки.
Нагадаємо, у багатьох регіонах Іспанії встановилася аномальна для вересня спека - температура повітря перевищує 35°.
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