Учені створили препарат, який удвічі збільшив виживаність пацієнтів з раком підшлункової залози

Метастатичний рак підшлункової залози – одне з захворювань з високою смертністю. Лише 18% пацієнтів з раком підшлункової залози живуть довше року, а в тому випадку, якщо пухлина дає метастази, виживаність ще сильніше знижується.

Дослідницька група з Лондонського Університету (University of London) запропонувала використовувати для боротьби з цим онкологічним захворюванням препарат нового типу, повідомляє Медпортал. Виявилося, що він не тільки працює, але і практично не викликає серйозних побічних ефектів.

Дослідження показали, що препарат IMM-101 активує імунну систему, змушуючи її боротися з пухлиною. Автори з'ясували, що комбінована терапія, яка поєднує хіміотерапію гемцитабіном і IMM-101, допомогла знищити пухлинні клітини і продовжити життя пацієнтів, у яких пухлина підшлункової залози почала метастазувати. Ангус Далглейш (Angus Dalgleish) пояснює, що інші імунотерапевтичні методи не були настільки ефективні стосовно метастатичного раку підшлункової залози.

Ліки було випробувано на 110 пацієнтах. Всі вони відзначили, що IMM-101 переноситься краще, ніж хіміотерапевтичні препарати, не викликаючи побічних ефектів. Середня виживаність хворих збільшилася приблизно в два рази: з 4,4 місяців до 8, деякі учасники дослідження прожили довше року, а один – більше трьох років.

Читайте такожВчені працюють над виправленням генетичних збоїв, які призводять до розвитку ракуПрепарат допомагав лише тим, у кого була діагностована метастатична форма раку, а в тому випадку, якщо у пацієнтів був присутній лише первинний осередок пухлини, IMM-101 був малоефективний.

Раніше вчені вже показали, що препарат допомагає пацієнтам з меланомою та раком легень, однак успіхи в лікуванні раку підшлункової залози вражають набагато сильніше.