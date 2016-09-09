Фізична активність захистить від наслідків споживання спиртного - дослідження

Відомо, що активне вживання спиртного пов'язане з підвищеним ризиком смерті. Але, як показали останні дослідження, дотримання рекомендацій по щотижневому рівню фізичної активності може компенсувати негатив від споживання алкоголю, включаючи можливий розвиток раку. Як зазначає Мeddaily.ru, вчені вважають, що вживання алкоголю і фізична активність впливають на одні й ті ж біологічні процеси, але в протилежних напрямках.

Експерти проаналізували рівень щоденного споживання спиртного і рівень фізичної активності у групи осіб старше 40 років.

Читайте такожЧервоне вино може компенсувати шкоду від жирної їжіРівень фізичної активності оцінювали за метаболічним еквівалентом (МЕТ - це відношення рівня метаболізму людини під час навантажень до рівня її метаболізму в стані спокою). Один МЕТ - кількість енергії, що витрачається людиною в стані спокою та еквівалентна спалюванню 1 кілокалорія на кілограм ваги в годину. Рекомендований рівень - 7,5 МЕТ в годину щотижня (близько 150 хвилин помірної фізичної активності). Виявилося, якщо фізична активність хоча б трохи була наближена до рекомендованого рівня, то ризик померти від ускладнень, викликаних алкоголем, знижувався.