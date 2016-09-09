Вчені довели, що вивчення іноземних мов значно підвищує активність мозку

Вчені з Вищої школи економіки спільно з колегами з Університету Гельсінкі виявили, що вивчення іноземних мов підвищує "еластичність" нашого мозку, його здатність кодувати інформацію, пише Здоров'я.

Дослідники виміряли електричну активність мозку у 22 студентів при прослуховуванні запису різних словоформ рідною мовою, а також незнайомих словоформ, запозичених з іноземної.

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Окремо аналізували «лінгвістичний анамнез» випробовуваних: якими вони володіють іноземними мовами і в якому віці приступили до їх вивчення. Як показали електроенцефалографічні дані, активність мозку при пред'явленні іноземних словоформ була вище у студентів-поліглотів з раннім лінгвістичним стартом.

На думку вчених, вивчення нових мов сприяє збільшенню «еластичності» мозку і готовність швидко обробляти інформацію. Отримані знання про те, як поліпшити процес навчання, можна застосувати в лікуванні дефектів мовлення після аварій та інсультів.