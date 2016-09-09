Франція очолила список країн з найнижчим рівнем довіри до імунопрофілактики
Згідно з даними дослідження у Великій Британії, найскептичніше ставляться до вакцинації французи.
Епідеміологи висловлюють занепокоєння щодо спалахів кору, кашлюку та інших інфекційних захворювань, які почастішали останніми рокам у країнах, де є низький рівень охоплення щепленнями через недовіру людей до імунопрофілактики. За даними дослідження, опублікованого сьогодні, Франція очолила список країн з найвищим рівнем недовіри до імунопрофілактики, повідомляє REUTERS.
Дослідження відбувалося за участі громадян з 67 країн світу. Опитування стосувалося думки респондентів щодо безпечності, важливості, ефективності вакцин, а також сумісності вакцинації з релігійними переконаннями людини.
Хоча Франція є батьківщиною "батька" імунології Луї Пастера, її мешканці найменш впевнені у безпеці вакцин. 41 % опитаних громадян вважають що вакцини не є безпечними.
Серед 10 країн, у яких населення негативно ставиться до вакцинації, також Боснія і Герцеговина, Росія, Україна, Греція, Вірменія та Словенія.
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Недовіра найчастіше пов язана з підозрами щодо побічних ефектів, а також нерішучості серед деяких сімейних лікарів.
Фахівці підкреслюють, що суспільна довіра до імунізації є важливою глобальною проблемою охорони здоров'я.
Відмова від вакцинації пов'язана зі спалахами захворювань, таких як кір в Сполучених Штатах, Європі, Азії, Тихоокеанського регіону та Африки останніми роками, а також викликало серйозні невдачі у глобальному викоріненню поліомієліту.
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Фахівці занепокоєні нестабільним сприйняттям вакцинації та закликають уряди країн працювати над створенням суспільної довіри до імунізації.