Франція очолила список країн з найнижчим рівнем довіри до імунопрофілактики

Епідеміологи висловлюють занепокоєння щодо спалахів кору, кашлюку та інших інфекційних захворювань, які почастішали останніми рокам у країнах, де є низький рівень охоплення щепленнями через недовіру людей до імунопрофілактики. За даними дослідження, опублікованого сьогодні, Франція очолила список країн з найвищим рівнем недовіри до імунопрофілактики, повідомляє REUTERS.

Дослідження відбувалося за участі громадян з 67 країн світу. Опитування стосувалося думки респондентів щодо безпечності, важливості, ефективності вакцин, а також сумісності вакцинації з релігійними переконаннями людини.

Хоча Франція є батьківщиною "батька" імунології Луї Пастера, її мешканці найменш впевнені у безпеці вакцин. 41 % опитаних громадян вважають що вакцини не є безпечними.

Серед 10 країн, у яких населення негативно ставиться до вакцинації, також Боснія і Герцеговина, Росія, Україна, Греція, Вірменія та Словенія.

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Недовіра найчастіше пов язана з підозрами щодо побічних ефектів, а також нерішучості серед деяких сімейних лікарів.

Фахівці підкреслюють, що суспільна довіра до імунізації є важливою глобальною проблемою охорони здоров'я.

Відмова від вакцинації пов'язана зі спалахами захворювань, таких як кір в Сполучених Штатах, Європі, Азії, Тихоокеанського регіону та Африки останніми роками, а також викликало серйозні невдачі у глобальному викоріненню поліомієліту.

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Фахівці занепокоєні нестабільним сприйняттям вакцинації та закликають уряди країн працювати над створенням суспільної довіри до імунізації.