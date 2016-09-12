Статини приносять більше користі, ніж шкоди - результати досліджень

Про те, що статини можуть негативно впливати на здоров'я людини, йшлося неодноразово — в одному дослідженні з'ясувалася інформація. що вони підвищують рівень агресії, в іншому — що збільшується ймовірність розвитку цукрового діабету, пише The Lancet. Однак, за словами професора Рорі Коллінза (Rory Collins), одного з авторів наукової роботи, число людей, які уникли інфарктів і інсультів завдяки статинам, набагато вище, ніж кількість тих, хто постраждав від побічних ефектів цих препаратів.

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У 2013 році вчені з Гарвардської медичної школи (Harvard Medical School) розмістили статтю в British Medical Journal, в якій стверджували ,що статини викликають побічні ефекти у кожного п'ятого пацієнта. Пізніше газета опублікувала спростування, в якому повідомлялося, що дані, на яких грунтувалися фахівці з Гарварду, були не цілком коректними. Однак ця та інші подібні статті підірвали довіру пацієнтів.

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Рорі Коллінз і його колеги спостерігали за 10 тисяч пацієнтами протягом 5 років. За цей час побічні ефекти з'явились лише у 200 спостережуваних, а допомогли статини 1,5 тисячам хворих. Вчені підкреслили, що, таким чином, дані про побічні ефекти статинів сильно перебільшені, і приймати їх, безсумнівно, варто. Щоб уникнути негативних наслідків, достатньо було лише припинити прийом статинів — а от у випадку інфаркту або інсульту, відзначили наукові співробітники університету, ефект незворотній.