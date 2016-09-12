Їжу з підлоги краще не вживати: вчені спростували "правило п'яти секунд"

Швидко піднята їжа не вважається такою, що впала – так ми звикли себе заспокоювати, підбираючи з підлоги кинуте печиво, пишуть Science Daily. Наскільки це безпечно насправді, вирішили перевірити мікробіологи з університету Рутгерса-Нью-Брансвік.

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Вони взяли 4 різні продукти (кавун, хліб, хліб з маслом, липку цукерку) і по черзі кинули їх на 4 поверхні: килим, керамічну плитку, дерев'яне керамічне покриття. Кожну з цих поверхонь було заздалегідь «удобрено» коктейлем, що містить Entero bacteraerogenes –факультативно патогенну бактерію, далеку родичку сальмонели. Тривалість контакту харчового продукту із забрудненою поверхнею в одних випадках не перевищувала і секунди, в інших - могла доходити до 5 хвилин.

Експеримент підтвердив, що вологіша їжа — то швидше бактерії переселяються з поверхні на неї. Кавун містив значно більше мікроорганізмів за підсумками досвіду, ніж суха цукерка. Зрозуміло, концентрація бактерій була тим вище, чим більше часу проходило з моменту контакту їжі і поверхні.

Однак фактор часу, який вважається головним у «правилі п'яти секунд», виявився не найважливішим, у багатьох випадках поверхню або консистенція їжі відігравали набагато більшу роль. Таким чином, вчені з'ясували, що фактично правило не працює — зрозуміло, в перші секунди бактерій на їжі не так багато, проте вони поширюються практично миттєво. Якщо людина не хоче заразитися — їй слід утриматися від вживання такої їжі. Сухі продукти, такі, як печиво, їсти з підлоги менш ризиковано, при цьому, як не дивно, найбільш безпечною щодо зараження бактеріями поверхнею є килимове покриття.