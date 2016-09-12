Мобільний телефон у кишені штанів може привести чоловіка до безпліддя - дослідження

Є підстави вважати, що радіація, що виходить від телефону, зменшує кількість сперматозоїдів, якщо джерело випромінювання тривалий час знаходиться поряд з чоловічими геніталіями, пише Мeddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Читайте такожТелефонні розмови hands-free розсіюють увагу водіяБільш того, сперматозоїди можуть мати сліди пошкоджень. Співробітники Університету Ньюкасла пов'язують використання телефонів з проблемами з фертильністю. У розпорядження вчених надійшли кілька досліджень, що стосувалися впливу випромінювання. У більшості досліджень описувалися пошкодження, які зачіпали рухливість сперматозоїдів, діяльність реактивних форм кисню і порушення ДНК.

Читайте такожОдин випадок на мільйон: жінка з діагнозом "безпліддя" народила трійню природним шляхомОтже, радіація від телефону давала 8%-е зниження рухливості сперматозоїдів і 9%-е зниження їх життєздатності. До речі, Всесвітня організація охорони здоров'я відносить випромінювання телефонів до можливих канцерогенів.