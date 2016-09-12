Дієтологи склали список продуктів, які необхідно виключити з раціону

Один із продуктів - маргарин. У ньому багато сполук, які підвищують рівень холестерину (наприклад, транс-жири, штучні ароматизатори, барвники). А ще холестерин досить калорійний, що робить його небезпечнішим за вершкове масло, пише Мeddaily.ru з посиланням на Zee News.

Штучні підсолоджувачі завдають шкоди здоров'ю. Сахарин - низькокалорійна заміна цукру, вважається, допомагає контролювати вагу. Приміром, його можна знайти в дієтичній содовій. Однак штучні підсолоджувачі підвищують ризик діабету і пошкоджень нирок.

Читайте такожФахівці довели небезпеку цукрозамінниківКетчуп безпечний тільки в тому випадку, якщо зроблений він з томатів і в домашніх умовах. В ринкових версіях безліч барвників, цукру, кукурудзяного сиропу, солі, - все це призводить до гіпертонії, ожиріння і підвищеного ризику хвороб серця.

Глазур робить випічку смачною. Цукор в ній не особливо корисний і сприяє набору ваги. Але це не найстрашніше. У готової продукції з глазур'ю можна знайти різні цукри, транс-жири, кукурудзяний сироп, штучні барвники, ароматизатори та консерванти.

Полуниця, вирощена у великих теплицях в промислових масштабах, має сліди 13 різних пестицидів. Це показало дослідження американських експертів. Аналогічна ситуація з проростками пшениці або бобових. Крім хімікатів, у них можливий вміст небезпечних бактерій.

Печиво, виготовлене не вдома, може негативно вплинути на стан організму. Дієтологи не раз знаходили в печиві гідрогенізовані олії, штучні барвники, штучні ароматизатори, консерванти. А ще при виготовленні печива застосовується вибілене борошно. З точки зору шкоди для здоров'я, так само небезпечна заморожена піца. Високий рівень цукру, солі, глутамат натрію та нітрати надають піці характерний смак, але завдають удару по здоров'ю.

Читайте такожСодова збільшує відсоток жирового прошаркуСодова - один з найнебезпечніших продуктів. Шкідлива і дієтична, і звичайна содова. В обох версіях міститься кукурудзяний сироп (дуже багато фруктози), штучні підсолоджувачі (наприклад, аспартам), фосфорна кислота (не дає абсорбуватися кальцію).