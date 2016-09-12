Учені розробляють новий клас препаратів проти епілепсії

Дослідники з Колумбійського університету зрозуміли, як перампанел (ліки від епілепсії) блокує АМРА-рецептори в мозку. Ці рецептори передають електричні сигнали і відіграють певну роль у розвитку судомних нападів. Фахівці сподіваються, що їх відкриття допоможе в розробці нових ефективних засобів від епілепсії, пише Мeddaily.ru з посиланням на UPI.com.

Перампанел - єдиний препарат, схвалений Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США, який може заблокувати АМРА-рецептори. Ліки мають багато побічних ефектів, тому їх рідко призначають людям, що страждають від епілепсії.

Читайте такожДитяча епілепсія не викликає порушень у психіціВчені провели дослідження на щурах. АМРА-рецептори у них такі ж, як у людей. Дослідники використовували кристалографічний метод. Вони спостерігали за дією перампанела і двох інших блокаторів АМРА-рецепторів. Дослідження показало: препарати втручалися в роботу рецепторів і запобігали відкриттю каналів.