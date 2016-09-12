Емоційний зв'язок з батьками допомагає дітям досягти успіху - дослідження

Турбота і увага батьків позитивно впливають на когнітивний розвиток дітей. Це виявили вчені з Університету Ульма. У їх дослідженні брали участь 27 дітей віком від 4 до 6 років. Дослідники оцінювали якість емоційного зв'язку між матерями і дітьми, або емоційну доступність, передає Мeddaily.ru з посиланням на The Hindustan Times.

Також учасники пройшли тести на виконавчі функції. Ще дітям зробили ЕЕГ. Дослідження показало: учасники, чиї батьки заохочували самостійність, але при цьому залишалися емоційно доступними, краще справлялися із завданнями. Так, емоційна взаємодія з батьками розвиває у дитини важливі навички.

Читайте такожСамооцінка дитини залежить від глави сім'їДо речі, інше дослідження, проведене в Університеті Ерлангена-Нюрнберга, показало, що продуктивність у дорослому віці залежить від дитячих переживань. Так емоційний досвід, набутий нами в дитинстві, впливає на те, як ми будемо регулювати свої емоції в зрілому віці.