У Великій Британії пройшли перші трансплантації нирок, проведені роботом
Пацієнтам після роботизованої пересадки нирки може знадобитися мінімальна доза морфіну, або такі знеболюючі не потрібні зовсім. Робот робить незначний надріз, отже, ушкодження мінімальні.
Дві мешканки Великобританії перенесли на початку вересня операції з пересадки нирки. Може здатися, що в цьому немає нічого дивного, але проведені операції не зовсім звичайні – трансплантації були проведені роботом-хірургом, а не людиною. Сіобан Морріс (Siobhan Morris) і Енді Брукс (Andy Brooks) стали першими пацієнтами, які перенесли трансплантацію нирки, проведену роботом, повідомляє Медпортал.
Вже відомо, що операції пройшли успішно – вони були зроблені акуратно і з мінімальними пошкодженнями. Після оперативного втручання для знеболювання знадобився лише парацетамол. Пацієнтам, яких оперує команда медиків, нерідко для позбавлення від болю потрібно морфін.
Читайте такожНове в медицині: нанороботи будуть доставляти ліки по кровоносних судинах Для Сіобан Морріс ця операція стала другою, першу вона перенесла в 2007, коли їй пересадили нирку від власної матері. Вона зазначила, що на цей раз вона відчувала себе набагато краще після операції, а біль був приблизно на 80% меншим, ніж у перший раз. Морфін їй не знадобився і вже через три дні після операції вона була готова вирушити з лікарні додому.
Енді Брукс потрібні сильні анальгетики лише протягом двох днів після трансплантації, а в подальшому біль був не таким інтенсивним і знімався парацетамолом. Відновлення після операції проходить досить швидко – сама операція пройшла в суботу, а вже на наступний день пацієнтка могла вставати і ходити.
Читайте такожРобот-хірург уперше провів операцію на м'яких тканинах - ЗМІФахівці впевнені, що пацієнтам після роботизованої пересадки нирки може знадобитися мінімальна доза морфіну, або такі знеболюючі не потрібні зовсім. Це пов'язано з тим, що робот робить невеликий надріз, а отже, пошкодження, отримані в ході операції, мінімальні.