У Великій Британії пройшли перші трансплантації нирок, проведені роботом

Дві мешканки Великобританії перенесли на початку вересня операції з пересадки нирки. Може здатися, що в цьому немає нічого дивного, але проведені операції не зовсім звичайні – трансплантації були проведені роботом-хірургом, а не людиною. Сіобан Морріс (Siobhan Morris) і Енді Брукс (Andy Brooks) стали першими пацієнтами, які перенесли трансплантацію нирки, проведену роботом, повідомляє Медпортал.

Вже відомо, що операції пройшли успішно – вони були зроблені акуратно і з мінімальними пошкодженнями. Після оперативного втручання для знеболювання знадобився лише парацетамол. Пацієнтам, яких оперує команда медиків, нерідко для позбавлення від болю потрібно морфін.

Читайте такожНове в медицині: нанороботи будуть доставляти ліки по кровоносних судинах Для Сіобан Морріс ця операція стала другою, першу вона перенесла в 2007, коли їй пересадили нирку від власної матері. Вона зазначила, що на цей раз вона відчувала себе набагато краще після операції, а біль був приблизно на 80% меншим, ніж у перший раз. Морфін їй не знадобився і вже через три дні після операції вона була готова вирушити з лікарні додому.

Енді Брукс потрібні сильні анальгетики лише протягом двох днів після трансплантації, а в подальшому біль був не таким інтенсивним і знімався парацетамолом. Відновлення після операції проходить досить швидко – сама операція пройшла в суботу, а вже на наступний день пацієнтка могла вставати і ходити.

Читайте такожРобот-хірург уперше провів операцію на м'яких тканинах - ЗМІФахівці впевнені, що пацієнтам після роботизованої пересадки нирки може знадобитися мінімальна доза морфіну, або такі знеболюючі не потрібні зовсім. Це пов'язано з тим, що робот робить невеликий надріз, а отже, пошкодження, отримані в ході операції, мінімальні.