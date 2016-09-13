Bayer вивчає можливість продажу свого дерматологічного бізнесу

Компанія Bayer розглядає можливість продажу дерматологічного бізнесу, інформує Bloomberg з посиланням на інформовані джерела. Виручені в рамках угоди кошти планується направити на фінансування придбання американського виробника сільськогосподарських хімікатів Monsanto.

Читайте такожМіжнародні фармкомпанії вперше розповіли, кому і скільки платили в РосіїВ даний час перемовини про придбання Monsanto за 1,1 млрд доларів перебувають на ранній стадії і можуть бути припинені в будь-який момент. Однак є ймовірність, що Bayer продасть дерматологічне підрозділи для її фінансування. У дерматологічний портфель німецької компанії входять серед інших препарати для лікування дерматиту та розацеа.

Дана пропозиція може зацікавити Galderma (належить Nestle), Allergan і Almirall. Представники Bayer відмовилися коментувати інформацію про можливі угоди.