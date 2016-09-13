У людей після інсульту депресивні стани розвиваються частіше - медики

У людей, які перенесли інсульт, ризик розвитку депресії серйозно зростає. До таких висновків прийшли вчені з Університету Копенгагена (Copenhagen University), які проаналізували дані про 150 тисячах пацієнтів старше 15 років, які в період з 2001 по 2011 роки були госпіталізовані з інсультами, повідомляє REUTERS.

Контрольну групу склали данці, у яких не було інсульту. Дослідники на чолі з Меріт Ослер (Merete Osler) вважали, що у пацієнтів депресія, грунтуючись на даних про призначення їм антидепресантів.

Читайте такожАспірин ефективний при вторинній профілактиці інсульту

Депресія у таких пацієнтів дійсно розвивається досить часто, проте дані, надані данськими фахівцями вражають. Виявилося, що в перші три місяці після інсульту, ймовірність виникнення депресії зростає в 8 разів, а через два роки близько 25% пацієнтів продовжують лікуватися від депресивного розладу. Пацієнти після інсульту страждали від депресії частіше, ніж ті, хто переніс інфаркт або інші гострі стани.

Серед тих, хто не переніс інсульт, ймовірність розвитку депресії збільшувалася з віком. Крім того, депресія частіше виникала у жінок, які жили самі, а також у пацієнтів з діабетом або ж тих, в кого раніше виявлялися психічні порушення.

Депресивний стан впливав на швидкість відновлення пацієнтів після інсульту, а також посилював вже наявні проблеми зі здоров'ям, наприклад, серцево-судинною системою, і збільшувало ймовірність виникнення повторного інсульту. Все це вказує на те, як важливо вчасно помітити ознаки депресії у тих, хто переніс інсульт. Це досить складно, так як у багатьох з них порушена пам'ять і мова.