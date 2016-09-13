Пухлини, викликані радіацією, відрізняються від усіх інших - дослідження

Вчені зможуть відрізнити пухлини, викликані іонізуючим випромінюванням, від всіх інших пухлин. Це стало можливим після того, як дослідницька група з Інституту Веллком Траст Сенгер (Wellcome Trust Sanger Institute) ідентифікувала, які саме пошкодження виникають в ДНК під дією радіації, повідомляє Медпортал.

Значна частина змін, що виникають в ДНК, виправляються системами репарації клітини. Проте вона не завжди здатна впоратися з ними, в цьому випадку мутації залишаються, накопичуються і можуть ставати причиною розвитку пухлин.

Автори вивчили мутації в пухлинах, що виникли під дією іонізуючого випромінювання. Зразки були отримані у 12 пацієнтів. Отримані дані порівнювалися з інформацією про геноми пухлин, поява яких не була викликана дією радіації.

Читайте такожFDA схвалила застосування філграстима для лікування наслідків радіаційного опроміненняВідомо, що іонізуюче випромінювання може викликати різні ушкодження, але два з них є специфічними саме для злоякісних утворень. В людських пухлинах, спричинених дією радіації, були виявлені ділянки ДНК із змінами, характерними для всіх таких новоутворень незалежно від типу пухлини. Одна із змін було делецією, а інша – інверсією. Вчені вважають, що, виявляючи ці ділянки, вони зможуть відрізнити ці пухлини від всіх інших – можливо, що в подальшому для їх лікування можна буде розробити і використовувати інший підхід.