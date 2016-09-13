Учені розробили спеціальне тренування для контролювання емоцій

За допомогою методу нейронного зворотного зв'язку можна керувати активністю в мигдалині (ділянці мозку, що бере участь у формуванні емоцій). Це дозволяє заспокоїтися. До такого висновку прийшли співробітники Тель-Авівського університету. Вчені пропонують використовувати нейронний зворотний зв'язок у процесі лікування розладів, пов'язаних зі стресом, передає Мeddaily.ru з посиланням на UPI.com.

Читайте такожЕмоційний зв'язок з батьками допомагає дітям досягти успіху - дослідженняУ дослідженні взяли участь 42 добровольці. Фахівці робили учасникам ЕЕГ, поки ті вчилися контролювати свої емоції. Дослідники провели два експерименти. Учасники намагалися розпізнати і змінити звуковий сигнал, який відповідав активності в їх мигдалині. Після тренувань вчені спробували викликати у добровольців певні емоції.

Читайте такожГолос матері формує емоції дитиниУчасникам вдалося керувати нейронними процесами і своєю емоційною реакцією. За словами дослідників, зазвичай для спостереження за активністю в мигдалині використовується МРТ. Дослідження показало: це можна робити і з допомогою ЕЕГ, що набагато зручніше і дешевше.