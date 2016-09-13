Відеоігри розвивають розумові здібності дітей

У дослідженні фахівців з Іспанії взяли участь 2442 дитини у віці від 7 до 11 років. Вчені виявили: у учасників, які грали у відеоігри протягом години в тиждень, моторика виявилася розвинена краще. Крім того, їх успішність була вищою, повідомляє Мeddaily.ru з посиланням на The Indian Express.

Читайте також3D-комп'ютерні ігри покращують пам'ятьОднак надмірне захоплення відеоіграми призводило до негативних наслідків, таких як поведінкові проблеми і труднощі в процесі соціальної взаємодії. Особливо це було помітно серед дітей, які приділяли відеоігорам більш як 9 годин на тиждень. Дослідники проаналізували дані МРТ-сканування мозку дітей.

Читайте такожВідеоігри негативно впливають на поведінку дітейФахівці помітили в учасників, що грали у відеоігри, зміни в базальних гангліях білої речовини і функціональних зв'язках. Відеоігри підвищували активність в нервових ланцюгах, що відіграють ключову роль в процесі навчання. Дослідники прийшли до висновку: відеоігри допомагають розвивати у дітей важливі навички. Але занадто багато в них грати не варто.