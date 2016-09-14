Манго нейтралізує шкідливі наслідки жирної їжі - дослідження

Манго - новий фаворит західних дієтологів. За їх словами, він здатний допомогти в боротьбі з ожирінням та діабетом 2-го типу, пише Мeddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Виявляється, цей плід збільшує популяцію корисних бактерій в кишечнику, за рахунок чого і здійснюється позитивний ефект.

А відомо, що любов до жирного зміщує баланс мікроорганізмів в кишечнику в гірший бік. Манго, з цієї точки зору, справжній порятунок. Раніше було встановлено: особливі бактерії пов'язані з ожирінням та діабетом 2-го типу. Вчені з Університету Оклахоми провели експеримент з 60 мишами. Тварин розбили на 4 групи за типом харчування. Експеримент тривав 12 тижнів.

Серед них була контрольна група, в якій вживали 10% всіх калорій з жирів, група з високими показниками жирів у раціоні (60% калорій), а також групи з високим споживанням жирів. Через кілька тижнів стало зрозуміло, що споживання манго дозволяло зберегти популяцію корисних бактерій, незважаючи на жирну їжу.

Читайте такожАвокадо зменшує концентрацію холестерину без таблетокМанго - цінне джерело клітковини. А ще цей фрукт знижує цукор, має імуномодулюючі та протизапальні властивості. Однієї чашки нарізаного манго достатньо, щоб отримати добрячу порцію антиоксидантів, 20 різних вітамінів і мінеральних речовин.