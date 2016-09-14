Вчені отримали живі зародки з незапліднених яйцеклітин

Британські біологи вперше створили повноцінний зародок, обійшовши фазу запліднення яйцеклітини і її злиття зі сперматозоїдом. Таким чином, це спрощує процес клонування в майбутньому, повідомляється в статті Nature Communications.

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"Наша робота ставить під сумнів майже 150-річну догму про те, що тільки запліднення яйцеклітини сперматозоїдом веде до формування повноцінного зародка і народження здорового потомства. До цього ми вважали, що тільки яйцеклітина може "перепрограмувати" сперму так, щоб почався нормальний розвиток ембріона", - заявив мікробіолог Тоні Перрі з університету Бата Великобританії.

За даними досліджень вдалося з'ясувати, що живі істоти, як ящірки, кури, риби або комахи, здатні до партеногенезу – самозаплідненню, коли дві яйцеклітини зливаються одна з одною, утворюючи зародок, або ж жіноча статева клітина спонтанно починає розвиток, незважаючи на "половинчастий" набір хромосом. Для ссавців такий спосіб розмноження зовсім не характерний, і немає жодного виду тварин, який би був здатний до цього навіть в теорії.

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За словами Перрі, спроби штучно викликати партеногенез проводилися ще на початку 2000 років, коли вчені намагалися "обдурити" яйцеклітину хімічним шляхом і змусити її "запустити" програму розвитку ембріона, додавши в живильне середовище розчин хлориду стронцію. Тоді виявилося, що подібне можливе, однак такі "половинчасті" ембріони, які вчені називають партеногенотами, неминуче гинуть вже через кілька циклів ділення.

Саме тому вчені вирішили, що яйцеклітини мають унікальні властивості і механізмами, які дозволяють їм запустити процес народження нового життя і злиття батьківської та материнської "половинок" ДНК, їх очищення від так званих епігенетичних міток та інші процедури, критично важливі для розвитку зародка. Тепер з'ясувалося, що це не так. В ході експериментів, мікробіологи виявили, що вони можуть "перепрограмувати" сперматозоїди і навіть заготовки чоловічих статевих клітин, робити їх придатними для злиття з "половинчатою" ДНК партеногенот і продовження розвитку вже у вигляді повноцінного ембріона.

Вчені заявили, що подібний процес завершувався успішно і приводив до народження здорових мишей у 24% випадків, що є дуже високим шансом на успіх при процедурі клонування.

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Миші, які були народжені подібним чином, не відрізнялися від "нормального" потомства гризунів і володіли схожої масою, розмірами, інтелектом і могли успішно розмножуватися, даючи здорове потомство при схрещуванні між собою або з "звичайними" особинами протилежної статі. Єдиною їхньою відмінністю від "природних" мишей було те, як часто "зчитувалися" їхні гени – партеногенез.

Успіх цього експерименту, відкриває дорогу для створення технологій "самозапліднення" людини, які цікавлять медиків з тієї причини, що вони дозволяють отримувати "чисті" лінії ембріональних стовбурових клітин, не викликаючи при цьому етичних проблем, пов'язаних із знищенням життєздатних зародків.

Крім того, партеногенез може допомогти вченим швидше розкривати генетичні корені рідкісних хвороб, створюючи тварин з геномом, що складається з однакових половинок.