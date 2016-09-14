У Таїланді зафіксовано близько 200 випадків зараження на вірус Зіка
Таїланд став одним з лідерів у регіоні щодо кількості підтверджених випадків захворювання на вірус Зіка.
У Таїланді із січня цього року зафіксовано близько 200 випадків зараження на вірус Зіка, пише REUTERS з посиланням на МОЗ Таїланду.
Таким чином країна стала одним з лідерів щодо кількості підтверджених випадків захворювання у регіоні.
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Владу Таїланду закликали до більшою прозорості у звітності щодо показників поширеності вірусу Зіка. Представники органів охорони здоров'я висловили стурбованість тим, що розкриття інформації про поширення вірусу Зіка зашкодить індустрії туризму в Таїланді.
"З січня ми зафіксували близько 200 випадків, і протягом останніх трьох тижнів, ми підтвердили в середньому 20 нових випадків щотижня," - йдеться у заяві МОЗ Таїланду. У ній також закликають не панікувати і не боятися відвідувати провінції у яких зафіксовано випадки зараження на вірус Зіка.
Водночас влада Таїланду заявила, що у країні не зафіксовано жодного випадку мікроцефалії, спричиненої вірусом Зіка.