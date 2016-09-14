Домашній пил може викликати рак та інші захворювання - дослідження

У США вчені з Університету Джорджа Вашингтона (George Washington University) провели глобальний аналіз досліджень домашнього пилу, проведених у 14 штатах країни, і з'ясували, що цей пил куди небезпечніший, ніж може здатися на перший погляд. У ньому не тільки живуть бактерії, найпростіші і пилові кліщі, але і містяться залишки всіх тих хімічних сполук, з яких складаються предмети в будинку. Ці сполуки часто можуть бути токсичні для людини, а також викликати найрізноманітніші захворювання, у тому числі і рак, повідомляє Медпортал.

Читайте такожЗабруднення повітря призводить до гіпертоніїНаукова група провела аналіз 27 різноманітних досліджень, присвячених домашнього пилу та її складу. За словами провідного автора роботи Амі Зоти (Ami Zota), це перший комплексний аналіз того, які залишки хімікатів присутні в домашнього пилу. З'ясувалося, що ці речовини представлені в основному 4 групами — це, насамперед, фталати, потім фенольні сполуки, далі добавки, що додають різним предметам вогнетривкі властивості (одна із знайдених добавок може викликати рак) та фторовмісні речовини. Всього було виявлено 45 потенційно токсичних сполук, які містяться в різних побутових предметах, що потрапляють у повітря, а потім і в пил. У 90% зразків були присутні як мінімум 10 шкідливих речовин, в тому числі і вогнезахисна добавка, яка викликає рак.

Читайте такожУ звичайному домашньому пилові живе близько 9 тисяч видів мікробів За словами авторів, домашній пил може служити додатковим фактором для розвитку різних захворювань. Люди можуть, не знаючи того, вдихати або ковтати шкідливі сполуки або навіть вбирати їх через шкіру. У зоні ризику знаходяться, перш за все маленькі діти, оскільки вони повзають або граються на підлозі і часто облизують руки. Співавтор дослідження Вина Синглу (Veena Singla) додала, що різноманітність і концентрація шкідливих речовин у пилу стали для неї шоком і закликала замінювати ті побутові предмети, які містять ці речовини, на ті, які виготовлені з більш безпечних матеріалів.