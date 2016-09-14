Учені встановили, що жіночий "внутрішній годинник" поспішає

Багато жінок нерідко прокидаються вночі або рано-вранці. І вчені з'ясували, в чому може бути причина. Як зазначає Мeddaily.ru з посиланням на The Daily Mail, чоловікам набагато простіше проспати всю ніч. Всьому виною циркадні ритми. У жінок "внутрішній годинник" випереджає чоловічий на дві години.

Читайте такожНічний сон для жінок важливіший, ніж для чоловіків - дослідженняОтже, якщо в сімейній парі чоловік вирішує, коли лягати спати, йому буде легше заснути. Жінка, в свою чергу, вже до моменту відходу до сну сильно виснажена, а ось вранці вона бадьоріша за чоловіка. З цієї ж причини жінки більше схильні до безсоння (їх "внутрішній годинник" біжить вперед на 1,7-2,3 години швидше).

Читайте такожНаявність поруч чуйного партнера покращує сонЦе вчені з'ясували, поспостерігавши за 25 чоловіками і жінками протягом 72 годин і відстежуючи режим сну. Виявилося, жінки приблизно на 50% частіше стикалися з проблемами зі сном. Вони могли прокинутися вночі або рано-вранці.