Найдорожче злиття року: Bayer купує Monsanto за $ 66 млрд

Німецька хімічна і фармацевтична компанія Bayer оголосила про придбання американської фірми Monsanto, повідомляє euronews.com. Це найдорожче злиття року – вартість угоди склала 66 млрд доларів (59 млрд євро).

Таким чином Bayer підвищив попередню ставку і погодився заплатити за акцію 128 доларів.

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Сторони уже підписали угоду, повністю реалізувати яку планують до кінця 2017 року.

Після злиття створена компанія стане найбільшою у світі в галузі сільського господарства.

Monsanto відома виробництвом гербіцидів та генетично модифікованого насіння – кукурудзи, сої, бавовни, пшениці та цукрової тростини. Раніше джерела, наближені до переговорів, повідомляли, що після злиття Bayer хоче відмовитися від назви Monsanto, аби дистанціюватися від критики на її адресу щодо ГМО-продукції.