Стрес негативно впливає на ймовірність зачаття - дослідження

Добре відомо, що стрес, який відчуває вагітна жінка, може впливати на її ненароджену дитину. Однак ще більше стрес впливає ще до зародження ембріону, в момент, коли у жінки відбувається овуляція, і вона намагається зачати. Вчені з Луїсвільського університету (University of Louisville) і Університету Еморі (Emory University ) виявили, що у тих жінок, які часто турбувалися під час активного планування вагітності, шанси зачати були на 45% нижчими, ніж у тих, хто не нервував; крім того, у однієї і тієї ж жінки ймовірність зачаття також значно відрізнялася в залежності від стресу, який вона відчувала у конкретному місяці — різниця досягала 40%, повідомляє Медпортал.

Читайте такожВидалення запалених мигдаликів і апендикса підвищує шанси зачати дитинуУ дослідженні брало участь 400 жінок віком до 40 років. Ці жінки щодня заповнювали щоденник, в якому оцінювали рівень свого стресу за 4-бальною шкалою, а також відзначали інші важливі фактори, що впливають на можливе зачаття (куріння, алкоголь і так далі). Цей щоденник вівся доти, поки жінка не вагітніла або ж до кінця дослідження, якщо завагітніти їй так і не вдавалося. Крім того, вчені брали у учасниць слину на аналіз, щоб виявити в ній біомаркери стресу.

Читайте такожАспірин сприяє зачаттю хлопчика139 жінок із 400 зачали дітей під час дослідження. Ознайомившись з щоденниками всіх учасниць, наукова група з'ясувала, що кожне підвищення рівня стресу на 1 одиницю значно знижувало шанси жінок на появу вагітності незалежно від додаткових факторів — і тих, які вказувалися в щоденниках, та інших, таких, як вік, індекс маси тіла. Що цікаво, у тих жінок, яким вдавалося зачати дитину, в кінці місяця, коли це відбувалося, рівень стресу значно підвищувався. Дослідники припустили, що, можливо, це пов'язано або з звісткою про вагітність (тест), або з гормональними змінами в організмі на малих термінах.

Читайте такожВчені оскаржили міф про шкоду пізнього батьківстваЕпідеміолог Кіра Тейлор (Kira Taylor), одна з авторів дослідження, заявила, що, незважаючи на те, що деякі люди сумніваються в тому, що стрес може перешкодити жінці завагітніти, результати наукових пошуків явно показують: неспокій є таким же фактором ризику, як куріння, вживання алкоголю, занадто висока маса тіла і так далі.