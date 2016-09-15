Фахівці встановили, що соцмережі погіршують настрій підлітків

У новому дослідженні, проведеному в Університеті Ессекса, взяли участь 3500 добровольців у віці від 10 до 15 років. Вчені виявили: активні користувачі соціальних мереж частіше були незадоволені своєю зовнішністю і сварилися з батьками в порівнянні з тими, хто соцмережами не користувався, розповідає Мeddaily.ru з посиланням на The Hindustan Times.

Всього 53% дівчаток, які проводили в соціальних мережах вночі більше 3 годин, були задоволені своєю зовнішністю в порівнянні з 82% учасниць, які не користувалися соцмережами. Представниці прекрасної статі в два рази частіше хлопчиків довго сиділи в інтернеті. І активні користувачі соцмереж частіше сварилися з батьками.

Читайте також"Роздвоєння" особистості вчені назвали головною небезпекою соціальних мережІнше недавнє опитування, проведене у Великобританії, показало, що 17% активних користувачів соціальних мереж та 11% з тих, хто рідко відвідував соцмережі, були жертвами знущань. Прогулів теж виявилося більше серед активних користувачів (14% проти 6%). Ще активні користувачі в два рази частіше погано поводилися на уроках. І вони були менш задоволені своїми стосунками з іншими людьми. 5% не відчували підтримку родичів порівняно з 1% респондентів, які рідко заходили в соцмережі.