Надлишок цукру в раціоні шкодить серцю - дослідження

Про те, що жирна їжа шкідлива для серця і провокує розвиток серцево-судинних захворювань, відомо практично всім. Рекомендація «їжте менше жирного», мабуть, одна з найбільш популярних серед дієтологів і лікарів. Однак для серця небезпечний не тільки жир, але і цукор – про це, правда, говориться значно рідше. Журналісти The New York Times з'ясували, з чим пов'язане це мовчання, повідомляє Медпортал.

Вони звернули увагу на дослідження, яке було опубліковане в одному з рецензованих журналів на початку вересня 2016 року. Автори публікації на чолі з Стентоном Глентцом (Stanton Glantz) вивчили дані стосовно статті, що вийшла ще в 1967 році в New England Journal of Medicine. У ній досліджено взаємозв'язок між вживанням цукру, жирів і розвитком захворювань серця.

Читайте такожІз залежністю від цукру треба боротися так само, як з куріннямВиробники цукру, що входять в організацію Sugar Research Foundation, запропонували авторам дослідження, вченим з Гарвардського університету, солідний гонорар (50 тисяч доларів на сьогодні) за те, щоб вони згадали про негативний вплив жирів на серце, промовчавши про те, що велика кількість цукру також може стати причиною виникнення серцево-судинних захворювань. У висновках, зроблених авторами, говорилося про вплив жирів на серце, а про те, чи впливає цукор, науковці практично не згадали. У ті роки вчені не повинні були вказувати, ким були проспонсоровані дослідження.

Нагадаємо, що публікація вийшла в 1967 році, а відтоді про шкоду цукру стали говорити все менше. Sugar Research Foundation проспонсорувала ще кілька дослідницьких груп, у результаті чого з'явилися нові статті, в яких згадувався лише негативний вплив жиру, а про цукор не говорилося. Дієтологи рекомендували їсти продукти з низьким вмістом жиру, забуваючи згадати, що така їжа зазвичай містить підвищену кількість цукру. Вживання таких продуктів могло призводити до набору ваги, а зайві кілограми ставали причиною розвитку проблем з серцем.

Читайте такожФахівці назвали щоденну норму споживання цукру для дітейНасичені жири вважалися (та вважаються досі) одним з найважливіших факторів, що негативно впливає на серцево-судинну систему, а про цукор говорили лише як про «порожні калорії», шкідливі в основному для зубів.

Лише в останні роки почали виходити статті, в яких йдеться про те, що шкодить серцю не тільки жир, але і цукор. Нещодавно Американська кардіологічна асоціація, Всесвітня організація охорони здоров'я та інші впливові організації випустили рекомендації, закликаючи скоротити вживання доданого цукру, бо занадто велика його кількість підвищує ризик розвитку проблем з серцем.