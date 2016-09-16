Вчені наполягають, що денна дрімота шкодить здоров'ю

Такого висновку дійшли японські медики з Токійського університету у своєму дослідженні, представленому на щорічній зустрічі Європейської асоціації з вивчення діабету в Мюнхені, повідомляє The Telegraph.

Так, дрімота у середньому на 45% підвищує ризик розвитку цукрового діабету другого типу, якщо людина постійно перебуває у напівсонному стані у денний час доби довше години.

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За словами медиків, дрімота є ризиком для здоров'я людини через те, що під час напівсонного стану особа входить у нову фазу сну. Фаза швидкого сна триває близько години, а от через годину людину переходить у фазу повільного сну. Переривання цієї фази загрожує настанням інерції сну - психологічного стану, що супроводжується зниженням розумової і фізичної активності, а також ендокринних порушень, які призводять до розвитку цукрового діабету другого типу.