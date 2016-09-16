У Канаді дозволили медичне застосування героїну
Канадські пацієнти з тяжкою формою наркотичної залежності зможуть отримати ін'єкцію фармацевтичного героїну в кабінеті лікаря.
Медичним працівникам на законодавчому рівні було дозволено прописувати героїн пацієнтам, яким не допомагають стандартні методи лікування, в тому числі метадон. Про це інформує CNN.
Читайте такожВ Іллінойсі дозволили використання марихуани для дітей-аутистівЗа словами прихильників лікування, введення фармацевтичного героїну під контролем лікаря, безумовно, не допоможе у боротьбі залежністю, однак знизить ймовірність передозування, зараження гемоконтактними вірусними інфекціями. Також доступ до медичного героїну дозволить скоротити нелегальне використання наркотиків і зв'язок з криміналом серед наркозалежних.
Влада Канади відзначає, що дана практика вже схвалена урядовими деяких європейських країн.