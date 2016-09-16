Вчені виявили ген ожиріння

Вимикання цього гена дозволяє впоратися із надлишковою масою тіла. Стаття дослідників опублікована в журналі Cell Reports.

Дієта з високим вмістом жирів змінює активність мозку, в результаті чого збільшується схильність організму до ожиріння. Однак було невідомо, яким чином це відбувається.

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Вчені вивчили активність гена Rap1 в декількох місцях організму, в тому числі головному мозку мишей. Rap1 бере участь у формуванні пам'яті і процеси навчання, проте дослідників цікавила його роль у забезпеченні енергетичного балансу. У однієї групи тварин вони блокували активність гена в групі нейронів в гіпоталамусі — області мозку, що контролює взаємодію між гормональної і нервовими системами організму. Після цього гризунів годували їжею з високим вмістом жирів.

Миші, у яких був пригнічений Rap1, набрали менше ваги, ніж тварини контрольної групи. Вчені встановили, що генетично модифіковані гризуни їли мало, а їх організм ефективно спалював накопичений жир. Гіпоталамус виробляв у великій кількості гормон РОМС, знижує голод, і в меншій — гормони NPY і AGRP, стимулюють апетит.

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Тварини з неактивним геном також не розвивали стійкість до лептину (гормону ситості). Люди, що страждають ожирінням, несприйнятливі до лептину, тому в їх крові він присутній у великих концентраціях. У модифікованих мишей вміст лептину було низьким. Аналогічну картину вчені спостерігали при пригніченні функції Rap1 з допомогою інгібітору ESI-05.

Результати дослідження допоможуть вченим розробити нові методи лікування ожиріння.