Польща потребує українських медсестер і готова оплачувати їхнє навчання

Директори лікувальних установ Познані визнають, що в будь-який момент готові найняти кілька або навіть десяток медсестер, пише Рolsha24. Однак охочих працювати немає.

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«Причина - це невеликий набір на навчання медсестер у Польщі, - каже Леслав Ленартович, президент товариства СМ HCP в Познані. - Медсестри, які працюють за своєю спеціальністю, стають старшими і йдуть на пенсії. Ситуація в даний час така, що тих, хто закінчує роботу, більше, ніж молодих людей, початківців освоювати професію. Хворобою системи тут, звичайно, є також відсутність коштів».

Рішенням проблеми нестачі медсестер в госпіталі HCP в Познані повинно стати залучення їх з-за кордону, зокрема з України.

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«Ми співпрацюємо з фондом, який буде піклуватися про запрошення до Польщі українок, готових закінчувати медичний бакалаврат в Польщі, - пояснює Леслав Ленартович. - Фонд буде покривати витрати, пов'язані з трирічним навчанням і перебуванням у Познані українок, яких потім візьмуть на роботу у нашому госпіталі».

Тридцять жінок з України приїде на навчання в Познань вже в цьому році або на початку 2017 року.

Система освіти медсестер в Україні схожа на ту, яка була в Польщі перед реформою. Право здійснення професійної діяльності медсестри отримують в медучилищі. У Польщі, однак, щоб влаштуватися на роботу медсестрою, треба мати ступінь бакалавра.

У середині цього року Міністерство охорони здоров'я запропонувало відновити медичні ліцеї в Польщі. Це повинно було стати рішенням проблеми нестачі медсестер в установах охорони здоров'я. Однак у середовищі медсестер і акушерок висловилися проти такого рішення.

«Нема вже вороття в минуле, - сказала Тереза Кручковска, голова обласної Ради медсестер і акушерок в Познані. – У нас діють стандарти ЄС, які вимагають від медсестер вищої освіти».