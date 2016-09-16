Масштабне дослідження підтвердило, що вірус Зіка зумовлює розвиток мікроцефалії у немовлят

14:27, 16 вересня 2016
Зарубіжні новини
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Результати масштабного дослідження у Бразилії підтвердили прямий причинно-наслідковий зв'язок між вірусною інфекцією Зіка у вагітних жінок і мікроцефалією у новонароджених.

REUTERS

Спалах вірусу Зіка у Бразилії пов'язаний з понад 1700 випадків мікроцефалії у новонароджених, пише REUTERS. Вірус з минулого року дуже швидко поширився по Північній і Південній Америці та Карибському басейну.

Міжнародні експерти та ВООЗ наголошували на причинно-наслідковим зв'язком між вірусом Зіка та мікроцефалією, але досі докази були непрямими.

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Професор Лондонської школи гігієни і тропічної медицини Лаура Родрігес, яка працювала над цим дослідженням, зазначила, що дане дослідження виявило "у мозаїці фрагменти, яких бракувало".

Учені спостерігали за дітьми, які народилися з мікроцефалією у восьми державних лікарнях на північному сході штату Пернамбуку Бразилії в період з 15 січня по 2 травня цього року. 

Після аналізів та сканування мозку, дослідники виявили, що 41 відсотків матерів, у яких народилися діти з мікроцефалією, були інфіковані вірусом Зіка. Він був виявлений у крові або спинномозковій рідині зразків жінок.

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Вчені наполягають, що за результатами цих досліджень, слід прийняти рішення щодо офіційне включення вірусу Зіка до списку вроджених інфекцій. 

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