В Оксфорді робот провів першу операцію на оці пацієнта

В Оксфорді хірурги провели операцію на оці людини за допомогою роботизованої системи Robotic Retinal Dissection Device (R2D2). Пацієнтом став сімдесятирічний Вільям Бівер (William Beaver) – поки що він перший з тих, на кому була випробувана експериментальна процедура. Всього ж найближчим часом будуть прооперовані 12 пацієнтів, повідомляє Медпортал.

Бівер страждає епіретинальною мембраною – на поверхні сітківки його правого ока утворилася плівка, через яку чоловік став бачити спотворене зображення. Для того, щоб відновити зір, необхідно було прибрати найтоншу плівку (її товщина 0,01 мм), не пошкодивши сітківку.

R2D2 обладнаний сімома сервоприводами, контроль за роботою яких здійснюється за допомогою комп'ютера. Прилад сконструйований таким чином, щоб проводити всі необхідні маніпуляції через крихітний отвір, діаметр якого не перевищує 1 мм. Очне яблуко при цьому знерухомлене не було.

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Операція була проведена Робертом МакЛареном (Robert MacLaren) і Томасом Едвардсом (Thomas edward s). Вони розповіли, що розробка робота зайняла близько двох років – це перший прилад, який дозволяє проводити маніпуляції з такою високою точністю. Пацієнт, що зважився на операцію, розповів, що відчуває себе добре і зір до нього повернувся. Він пишається тим, що став першим пацієнтом, який пройшов таку процедуру.

Дослідники вважають, що R2D2 може використовуватися не тільки для видалення епіретинальної мембрани, але і для інших, ще більш складних операцій.

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