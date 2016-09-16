Рак передміхурової залози не завжди потрібно оперувати - дослідження

Результати дослідження, проведеного дослідниками з Великобританії, свідчать про те, що лікувати нерозповсюдженого раку передміхурової залози не завжди потрібне, повідомляє Медпортал. В експерименті взяли участь чоловіки, у яких було виявлено підвищений рівень простат-специфічного антигену, що асоційований зі збільшеним ризиком розвитку раку передміхурової залози. Одні чоловіки просто продовжували регулярно здавати аналіз на PSA, а інші ж зважилися на більш радикальні методи лікування.

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Отримані дані свідчать про те, що радикальні заходи при лікуванні раку передміхурової залози не завжди необхідні. Потрібно пам'ятати, що терапія може викликати серйозні побічні ефекти, наприклад, призвести до імпотенції або проблем із сечовипусканням. Операція збільшувала ризик виникнення цих ускладнень у два рази, а променева терапія приводила до порушень роботи кишечника.

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