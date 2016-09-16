Учені встановили, що селфі роблять людей щасливими

Виявляється, селфі з посмішкою на обличчі покращують настрій. Крім того, корисно ділитися зробленими фото з друзями. До такого висновку прийшли дослідники з Каліфорнійського університету. В їх дослідженні взяли участь студенти (28 дівчат і 13 молодих людей), розповідає Мeddaily.ru з посиланням на The Siasat Daily.

Читайте такожВчені встановили: селфі допомагають стати впевненішими в собіДобровольці під час дослідження, яке тривало 4 тижні, жили своїм звичайним життям (відвідували заняття, виконували домашні завдання, зустрічалися з друзями). Перед цим учасники відповіли на ряд питань. Також вчені допомогли добровольцям встановити на смартфони різні додатки для зйомки селфі і запису настрою.

Учасників розділили на три групи. Першу групу попросили робити селфі з посмішкою на обличчі, другу - фото того, що робило їх щасливими, а третю - того, що могло сподобатися іншій людині (йому потім відправляли фотографію). Проаналізувавши близько 2900 записів, фахівці виявили: настрій у всіх добровольців покращився.

Читайте такожТри селфі в день - привід занепокоїтися про свою психіку, кажуть медикиУчасники з першої групи після дослідження відчували себе впевненішими. Добровольці з другої більше міркували і почали багато чого цінувати. А студенти з третьої групи стали спокійнішими. Ще вони відзначили, що обмін фото з друзями і родичами допомагав їм зняти стрес.