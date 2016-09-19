У Бельгії вперше проведено процедуру евтаназії дитині

Стать і діагноз пацієнта невідомі. Про це повідомив Вім Дистельманс (Wim Distelmans), голова Федерального комітету з контролю і оцінки евтаназії Бельгії, який відзначив, що страждав неповнолітній термінальною стадією невиліковного захворювання, повідомляє REUTERS.

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У Бельгії евтаназія була легалізована в 2002 році, а з 2014 року в країні дозволена евтаназія неповнолітніх різного віку – це єдина країна в світі, де це законодавчо закріплено. У Нідерландах евтаназії можуть бути піддані лише діти старше 12 років.

Неповнолітні повинні подати прохання самостійно, а батьки повинні дати згоду на проведення цієї процедури. Для отримання дозволу пацієнт повинен перебувати в термінальному стані, при якому він відчуває постійні і нестерпні болі, які неможливо полегшити, а сам стан може призвести до смерті найближчим часом.

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У Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі та Колумбії, де легалізована евтаназія, смертельні ліки вводяться лікарем. У Швейцарії, Німеччині, Японії і Канаді пацієнт отримує можливість ввести препарати самостійно.