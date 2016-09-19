В одружених чоловіків здоров'я міцніше, ніж в одинаків - японські медики

Дослідження було представлено на щорічній зустрічі Європейської асоціації з вивчення діабету у Мюнхені, повідомляє видання The Daily Mail.

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Вчені довели, що одружені чоловіки вдвічі рідше, ніж неодружені, мають надмірна вага і пов'язані з його наявністю захворювання. Наприклад, у них рідше розвивається метаболічний синдром, пов'язаний з цукровим діабетом, високим тиском і ожирінням.

Медики вивчили понад 270 осіб, середній вік яких становив 65 років. У всіх респондентів був діагностований цукровий діабет другого типу. З них 180 осіб були одружені, а 90 — неодружені.

Вчені визначили індекс маси тіла респондентів і вимірювали вміст у них жирової тканини. Одружені чоловіки у середньому в два рази рідше страждали від надмірної ваги, ніж неодружені.

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Вміст жирової тканини в одружених в середньому склав 18,9 кілограма, тоді як у неодружених — 23,5 кілограма. Перші мали на 58 відсотків менший ризик розвитку метаболічного синдрому.

Вчені зауважують, що виявлені ними взаємозв'язки виявляються тільки для чоловіків, але не для жінок. Причину того, що одружені чоловіки здоровіші, ніж неодружені, медики бачать в більш раціональному харчуванні перших і у своєчасному зверненні за медичною допомогою.