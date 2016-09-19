Вчені запропонували нову класифікацію людей за типом особистості

Про це пише Science Advances. У рамках експерименту вчені змусили 541 людину розбиратися в різних соціальних ситуаціях. При цьому рішення випробовувані могли приймати як у власних інтересах, так і в інтересах цілої групи. Згодом весь масив рішень і їх наслідків піддався аналізу за допомогою комп'ютерного алгоритму.

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Згідно з результатами дослідження, 90 відсотків людей підпадають під наявні чотири категорії: 30 відсотків виявилися заздрісниками, інші 60 — оптимістами, чи песимістами і довірливими людьми (по 20 відсотків на кожну з категорій). Решта 10 відсотків випробовуваних комп'ютер не зміг віднести до жодної з категорій.

Вчені відзначають, що подібний спосіб класифікації груп індивідуумів застосовується щодо людей вперше.