Рівень інтелекту залежить від матері - дослідження

Саме від неї передається дана характеристика, кажуть вчені. За їх словами, гени, що визначають розвиненість інтелекту, пов'язані з Х-хромосомою. У жінок цих хромосом дві, а у чоловіків - одна, пише Мeddaily.ru з посиланням на The Global News. При цьому деякі з "генів інтелекту" працюють тільки в тому випадку, якщо передаються від матері.

Читайте такожДослідження: старша дитина в сім'ї - найрозумнішаПри успадкуванні від батька вони "вимикаються". Гени батька разом з клітинами акумулюються в лімбічній системі головного мозку, що відповідає за настрій і інстинкти. Також система контролює низку важливих функцій - секс, голод, агресію. А ось материнські клітини акумулюються в корі головного мозку, де лежить основа когнітивних функцій (пам'ять, мислення, сприйняття і мова).

Читайте такожВчені США заявили, що нічний прийом їжі погіршує інтелектОднак рівень інтелекту не завжди зумовлений генами. Вчені з Університету Міннесоти стверджують: діти, які мають потужний зв'язок з матір'ю, могли грати в складні символічні ігри вже у віці двох років. А у випадках якихось проблем діти краще їх переносили, менше переймалися. Інше дослідження говорить про те, що емоційні і уважні матері мали дітей з великим об'ємом гіпокампу - зони мозку, що відповідає за навчання, пам'ять і стресову відповідь.