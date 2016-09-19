Учені Великобританії знайшли новий спосіб лікування гіпертонії

Вчені з'ясували, що до підвищеного тиску можуть мати прямий стосунок каротидні тільця в сонній артерії. Отже, терапія повинна впливати на них, пише Мeddaily.ru з посиланням на News-medical.net. Було доведено: видаливши деякі тельця, можна досягти в окремих випадках моментального і тривалого зниження тиску. Причому подібні результати не дають жодні ліки.

Читайте такожВимірювати тиск слід не на одній руці, кажуть медикиВзагалі каротидні тільця визначають рівень кисню в крові. Якщо рівень кисню знижується, тільця б'ють тривогу і сигналізують мозку, що пора підвищити тиск і зробити частішим дихання. Коли тільця неадекватно активні, тиск весь час зберігається підвищеним. Вчені створили тести, які дозволяють зрозуміти, чи є надмірно активні тільця причиною гіпертонії.

Читайте такожДослідники назвали цитрусові ефективним засобом від ожирінняЕксперти звернули увагу на енергетичну молекулу - аденозинтрифосфат. Вона і лягла в основу нової терапії проти підвищеного тиску. За словами вчених, в каротидних тільцях є рецептор до молекули аденозинтрифосфату. Називається він P2X3. Це і є нова лікарська мішень.