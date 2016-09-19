Куріння під час вагітності призводить до розвитку нервових тіків у дитини - дослідження

Діти жінок, які палили під час вагітності, схильні до синдрому Туретта та інших хронічних нервових тіків. Це виявили вчені з Іканської медичної школи. Дослідники проаналізували дані понад 73000 дітей, народжених у Данії, розповідає Мeddaily.ru з посиланням на UPI.com.

Читайте такожКуріння під час вагітності впливає на ДНК дитиниВчені виявили: у дітей, чиї матері викурювали 10 і більше сигарет в день під час вагітності, ймовірність розвитку хронічного тікозного розладу була підвищена на 66%. Ще у таких дітей виявився в 2-3 рази більший ризик хронічних тіків у поєднанні з іншими психічними і неврологічними розладами, наприклад, синдромом дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ).

Читайте такожІмбир допомагає позбутися нудотиФахівці не впевнені в існування причинно-наслідкового зв'язку. Але вони припускають, що нікотин здатний втручатися в процес розвитку мозку дитини. Дослідники додають: куріння під час вагітності пов'язане з передчасними пологами та низькою вагою при народженні, збільшують ризик проблем з поведінкою у дітей.