Близько 50 млн дітей у світі є біженцями, і їх кількість постійно зростає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Естонської Республіки Тоомас Хендрік Ільвес повідомив на Засіданні високого рівня Генеральної Асамблеї ООН, присвяченому збільшення потоків біженців і мігрантів.

Читайте такожЗа час збройного конфлікту на Донбасі були поранені 200 дітей - ВООЗ«Зараз ми говоримо про найбільш вразливих біженців - про дітей. Я сам дитина біженців. У світі приблизно 50 млн біженців-дітей, і зараз цей показник постійно зростає. Це говорить про те, що нам потрібно діяти, потрібно зробити так, щоб були створені умови і можливості, які гарантують захист і освіту для дітей, інакше кажучи - нормальне життя», - заявив він.

Читайте такожУкраїнська делегація заявила в ООН про використання дітей у війні на ДонбасіЗа словами президента, Естонія звертає особливу увагу на долі біженців-дітей, біженців, мігрантів і прагне забезпечувати заходи захисту дітей через європейські програми освіти та соціального захисту.