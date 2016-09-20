Інтернет-залежність пов'язана з депресією і психічними розладами - дослідження

Підлітки, які відчувають інтернет-залежність, частіше страждають психічними розладами, такими як підвищена дратівливість, неуважність, імпульсивність, депресії та синдромом дефіциту уваги і гіперактивності (ADHD).

Про це свідчать результати досліджень, проведених співробітниками канадського державного науково-дослідного Університету Макмастера, пише Newsru.co.il з посиланням на ТесһТімеѕ.

Метою дослідження команди психологів було вивчення впливу інтернету і соцмереж на молодих людей, яке проводилося з використанням методики Internet Addiction Test (IAT), відомої з 1998 року, а також розроблених тестів. Вчені встановили, що ті з учнів, у яких була діагностована інтернет-залежність, відчували набагато більші труднощі у навчанні, повсякденному житті і в соціумі.

Читайте також"Роздвоєння" особистості вчені назвали головною небезпекою соціальних мережДане захворювання, згідно з критеріями IAT, було виявлено у 33 з 254 студентів, що беруть участь в експерименті, 47,9% не могли існувати у відриві від соцмереж, 28,5% були одержимі написанням і отриманням повідомлень.

Втім, вчені відзначають, що тест IAT не враховує сучасні реалії, що включають смартфони, "віддалену" роботу, потокове відео і інші прикмети часу, і не може вважатися сьогодні надійним інструментом для діагностування залежності.

Тим не менш, у 42,1% піддослідних були виявлені різні психічні розлади, пов'язані з інтернетом, проте що є причиною, а що наслідком вчені поки не можуть точно сказати.

Читайте такожФахівці встановили, що соцмережі погіршують настрій підлітківПроте навіть на цій стадії дане дослідження, представлене на 29-му щорічному конгресі Європейського коледжу нейропсихофармакології у Відні, може мати практичне значення для психологів і психіатрів, допомагаючи відокремити залежність від депресії і підвищеної дратівливості.

Зазначимо, що співробітники Інституту лікування залежностей в Іллінойсі попереджають: інтернет-залежність в різних формах виникає на тлі спроб уникнути проблем у реальному житті, безнадійності, депресії та почуття провини.